V čem vyrazit na romantický piknik

Pokud vás kroky zavedou do městského parku, sáhněte po elegantním, ale přesto pohodlném oblečení.

Vsaďte na zkrácený model nebo si ji zakasejte do kalhot s vysokým pasem a užijte si efekt dlouhých nohou až do nebes!

Chybět by vám neměla praktická obuv. Vsaďte na bílé tenisky s vyšší podrážkou, které se hodí ke všemu, a navíc vám prodlouží nohy.

Bunda, Marks & Spencer, 1499 Kč. Pruhovaný svetr, Marks & Spencer, 799 Kč. Zelené kalhoty, F&F, 599 Kč. Kšiltovka, s.Oliver, 699 Kč. Tenisky, New Balance, 2490 Kč

Co se týče doplňků, kromě malé kabelky, která pojme to nejdůležitější, si pořiďte i velkou lýkovou tašku, do které pohodlně schováte deku, drobné pohoštění i knížku.