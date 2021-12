Tajemství dokonalého svařáku

Od starověku až po současnost platí jedno pravidlo, pokud jde o svařené víno, začněte s levným základem. Díky dochucování a slazení není potřeba sahat do zásob kvalitních ročníků. Naopak.

„Vyberte si víno, které byste si otevřeli kdykoliv v týdnu. Rozhodně by nemělo jít o lahev, kterou si schováváte na výročí nebo narozeniny. Když máte pochybnosti, vyberte si víno, které se rozlévá po skleničce,“ radí barmanka Monica Collinsová pro Huffington post. Mějte jen na paměti, že teplota zesílí chuť vína, takže nepoužívejte to, které vám nechutná.

Co se týče samotné chuti vína, vsaďte na suché. „Sladké víno by mohlo narušit balanc. Nezapomeňte, že sladkost svařenému vínu dodá cukr i ovoce,“ radí odborník na vína Gary Wallach.

Při podávání je můžete scedit pomocí sítka nebo je nechat v nápoji. Pokud ale máte větší objev vína v hrnci, koření raději vyndejte. „Pokud použijete sušené koření a bylinky, přidáte do vína extra tanin, které již obsahuje. Při dlouhém působení to pak může narušit chuť,“ říká barman Robert Kidd.

Při ohřívání pak dejte pozor na samotnou teplotu. Při ohřívání na varné desce platí, že byste se měli držet nízkých stupňů. Z vína by se mělo lehce kouřit, ale nemělo by se vařit, natož bublat. Co se týče délky vaření, nechte víno na plotně alespoň deset minut, klidně ale déle.