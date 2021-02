Sex po porodu není dobré uspěchat

Některé dámy zvládnou soulož už za tři nebo čtyři týdny po narození dítěte, další až za šest neděl, po konci takzvaného šestinedělí. Ale spousta jich může mít různě intenzívní komplikace tři až šest měsíců po porodu.

V každém případě není vhodné spěchat a okamžik, kdy se pár začne vracet k sexuálnímu životu a k souložení, musí určit žena na základě toho, jak se hojí a jak se cítí.

Určitě by měla počkat, až přestane krvácet a děloha se vyčistí, tedy až odejdou očistky (odborně lochie). Ty tvoří drobné zbytky placenty i krve, ale také bílé krvinky a další složky. Poporodní výtok časem zmizí a děloha se zavine zpět.

Zahojit se musí také porodní cesty. Často bývají pohmožděné, zvlášť když dítě bylo větší, a maminka navíc drobná. Někdy jsou komplikace s tím, jak přesně se lékařům podaří sešít nástřih hráze nebo jak dobře se mamince hojí rány a jizvy vůbec (v případě problémů může pomoci pozdější plastická operace). Porodníci dělají nástřih hráze kvůli tomu, aby preventivně předešli jejímu roztržení a pomohli uvolnit porodní cesty.

U prvních pohlavních styků po porodu bývá důležité, aby partner používal prezervativ. Hrozí u nich vyšší riziko infekce. Také je dobré, když pár zpočátku používá vhodný lubrikant, který usnadňuje vklouznutí penisu do pochvy. Je však nutné vybrat takový, který nenaruší pevnost prezervativu. Některé lubrikanty na olejové bázi můžou totiž zvyšovat riziko jeho protržení.

O vhodnou antikoncepci by se ženy po porodu měly zajímat i proto, aby znovu neotěhotněly. Zvlášť když obnoví intimní styky s partnerem rychle. Zejména matky, které nekojí, mohou přijít do jiného stavu už ve třetím týdnu po porodu.

Ale ani ženy, které kojí, by neměly spoléhat na to, že nepřijdou do jiného stavu, jak se spousta z nich mylně domnívá. Výzkumy a zkušenosti gynekologů ukazují, že v ideálním případě bývá jeho antikoncepční efekt nanejvýš 90procentní. Tedy rozhodně ne absolutní.

Pokud žena kojí, jsou pro ni vhodné jiné typy antikoncepce, než když nekojí. Obvykle jde o prostředky nehormonální, například prezervativ nebo nitroděložní tělísko, případně prostředky s lokálně působícím hormonem (nitroděložní tělísko, z kterého se minimální dávky hormonu uvolňují několik let pouze v oblasti pochvy a dělohy, nehrozí tedy, že by se dostaly do mateřského mléka).

Otěhotnět příliš brzy není ideální

Gynekologové a porodníci doporučují ženám, aby měly další dítě nejdřív 12 měsíců po porodu. Organismus ženy tak dostane šanci dobře se vyrovnat se všemi změnami, které těhotenství a porod přirozeně doprovázejí. Navíc příliš brzké početí dalšího potomka zvyšuje různá zdravotní rizika, a to jak pro matku, tak i pro dítě.

Většina novopečených maminek se ale do dalšího těhotenství stejně jako do sexu příliš nežene z celkem pochopitelných důvodů. Starost o novorozence a neustálé kojení pro ně představují značnou zátěž, a to jak fyzickou, tak i psychickou. Takže spíš než na intimní hrátky myslí obvykle na to, jak to všechno zvládnout, trochu se prospat nebo si aspoň odpočinout.

Jejich chuť na sex tlumí i hormon prolaktin, který se u nich zvýší v důsledku kojení. Další příčinou toho, proč novopečené maminky mají menší chuť na sex, mohou být poporodní deprese, které trápí část z nich.

Náročné bývá toto období rovněž pro muže. V těhotenství si většinou příliš mnoho vášnivého sexu neužijí, zvlášť když partnerka zvládá graviditu hůř. Po narození dítěte to pro ně bývá ještě složitější. Pozornost ženy se zaměří na kojence.

Partnerka od nich navíc celkem oprávněně očekává pomoc a pochopení. Povinností mívají proto více a sexu většinou méně nebo vůbec žádný.

Roli v tom nehraje pouze únava žen. Ale také to, že pro něžné pohlaví není snadné, aby myšlenky související se starostí o novorozeně snadno přeladily na myšlenky související s intimními hrátkami.

Příjemné není ženám ani to, že během těhotenství naberou nadbytečná kila, takže si nepřipadají příliš přitažlivé. To může zvýraznit i fakt, že spoustě z nich začnou víc vypadávat vlasy kvůli hormonálním změnám, kterými si procházejí. Trvá obvykle rok, než jim znovu zhoustnou.

Nejčastějším problémem při první souloži po porodu bývají bolesti v pochvě. Nemusí být způsobené jenom poraněními poševních sliznic nebo jejich zjizvením. Častou příčinou bývá také její nedostatečné zvlhčení a porušení svalů pánevního dna. I v těchto případech mohou ženám pomoci moderní lubrikační gely.

Občas jsem se setkával s názorem, že císařský řez výrazně zlepšuje vyhlídky žen na bezproblémové obnovení sexuálních styků po porodu. Není to tak docela pravda. Také po císařském řezu bývá poševní sliznice rodičky sušší, a to vlivem hormonálních změn. Ukazují to zkušenosti gynekologů.

Jinou potíží může být to, že se jizva na břiše hojí komplikovaně. Proto by partneři neměli souložit dříve, než se úplně zahojí.