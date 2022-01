Sedm potravinových předsevzetí odborníků na výživu

Registrovaná dietoložka Marissa Meshulamová pro HuffPost řekla, že by si přála, aby lidé přemýšleli o jídle jako požitku. „Přístup vše nebo nic je špatně. Stejně tak jako nelze kompenzovat den přejídání dnem půstu. Neměli bychom o jídle smýšlet jako o zločinci. Klidně si dopřejte jídlo, které milujete, bez výčitek. Zbytek dne se jen snažte jíst zdravěji,“ říká.

Stejný názor sdílí i dietoložka Vicki Shanta Retelnyová. „Najděte radost ve vaření. Smiřte se s potravinami, které vám chutnají, ačkoliv nejsou příliš zdravé a naučte se s nimi pracovat. Namísto toho, abyste se soustředili na to, čemu se vyhnout, zaměřte se letos na přidání velkého množství plnohodnotných potravin do svého jídelního repertoáru,“ říká.

„Zamyslete se nad svým stravovacím chováním, zpochybňujte své iracionální nebo negativní myšlenky a jděte dál. Je to proces, ale jen tak získáte zdravé sebevědomí ve vašem stravování,“ dodává.

Pokud jste se rozhodli jíst více rostlin, nejjednodušší způsob, jak to udělat, je založit si vlastní zahradu, záhon, nebo jen umístit na balkon či parapet květináče s bylinkami. „Nemusíte začínat s velkým prostorem a konkurovat farmářským trhům. Postačí i několik okenních truhlíků nebo rostlina rajčete v květináči,“ říká dietoložka Jerlyn Jonesová.

Prvním krokem je přijít na to, co chcete pěstovat a při nákupu semínek se nezapomeňte zeptat, jaké podmínky vyžadují.

Pokud hledáte dokonalý zdroj bílkovin, vsaďte na mořské poldy, které jsou plné živin, jako jsou omega-3 mastné kyseliny, selen či vitamin D. Tyto živiny se navíc v běžných potravinách příliš často nevyskytují, a to je to, co z mořských plodů dělá superpotravinou budoucnosti.