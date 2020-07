Proč je důležité používat kvalitní, zdravotně nezávadnou kosmetiku

Děti se učí napodobováním dospělých. Sledováním toho, jak se v daných situacích jejich rodiče chovají, co jedí, jak komunikují.

„Platí zde okřídlené úsloví, že příklady táhnou, a stejně tak to, že děti jsou nepopsaným listem, který formují rodiče. Na to myslete, až budete kroutit hlavou nad nadváhou svého dítěte, ale dávat si po obědě už pátý věneček. Případně nad jeho mluvou, ale přitom víte, že kvůli té vaší se i stěny červenají…“ upozorňuje lékař Martin Kalenda ze společnosti Image Lab.

To stejné platí i o tom, jak přistupujete ke své tělesné schránce. Názorná ukázka vašeho životního stylu, pravidelně opakovaná, je totiž podle odborníků tou nejlepší vzdělávací metodou. A jak se ukazuje – pokud máte doma slečnu na prahu puberty, měla byste si také hlídat, jakou dekorativní kosmetiku i pečující řady péče o tělo a pleť používáte.

Co naučit děti o reklamě

Stejně laxně totiž bude k péči o sebe sama přistupovat vaše princezna, a s tím, jak se stále více výrobců snaží obejít normy, případně se dovozci dostatečně nevěnují kontrolám toho, co na trh dovážejí, s vidinou snadného zisku, se mohou dříve či později u vašeho potomka, ale i u vás, objevit nepěkné dermatologické obtíže.

„Pečující řada, kterou používáte doma, by měla být přesně taková, aby vyhovovala všem požadavkům vaší pleti, ale zároveň jste ji mohla mít na toaletním stolku s vědomím, že když ji použije váš zvědavý teenager, udělá pro svou pleť jen dobrou věc.”

Používání kvalitní kosmetiky by mělo být základem sofistikované péče. Pokožka je totiž jako houba a vše, co se do ní dostane, si dlouhodobě pamatuje. Některé složky nekvalitních krémů se navíc mohou usazovat ve tkáních a postupně způsobit například alergie, ale i další nemoci.