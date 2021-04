Přehled jedlých květů, které ozvláštní každý pokrm

Namočte květy do rozšlehaného bílku s trochou vody, poté do krystalového cukru. Po zaschnutí budou vypadat jako pokryté drahokamy.

Drobné kvítky rozložte do formiček na led, zalijte vodou a nechte zmrazit. V nápojích nadělají spoustu parády, efektní jsou zvlášť v zimě.

Květy se báječně vyjímají v aspiku.

K dekorování lze používat i sušené květiny, například levanduli.