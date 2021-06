Pravidelné pití kávy snižuje riziko onemocnění jater

Nejnovější výzkum ale ukazuje, že tento vážný problém by mohlo odvrátit právě pití kávy. Studie zahrnovala téměř půl milionu lidí ve věku 50 až 69 let, přičemž více než tři čtvrtiny byly pravidelnými konzumenty kávy (v průměru dva šálky denně). V průběhu deseti let byl zkoumán právě vliv pití kávy na zdraví jejich jater.