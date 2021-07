Plastická chirurgie nebyla vždy o kráse

Staroegyptské papyry obsahují detailní studie nejrůznějších druhů zranění a toho, jak je léčit, jako například zlomeného nosu, který lékaři fixovali pomocí dřevěných dlah, komprese, tamponů a lněných špuntů. Staroegypťané také uměli vyrábět protézy: dokazuje to nález mumie s uměle zhotoveným palcem, který pacientovi podle všeho usnadňoval chůzi.

„Dělalo se to, když byly řasy obrácené směrem k oku, dráždily rohovku a pacient z toho důvodu špatně viděl. Lékaři se snažili zkrátit víčka, aby řasy do oka nedosáhly,“ popsal Yousef.

Lidé ve starověku se uchylovali k plastickým operacím, aby „nahradili něco, o co přišli, než aby zlepšili svůj vzhled“, zdůraznil.

I proto, že jít pod nůž se vzhledem k bolesti (anestezovalo se pouhým vínem) a zdravotním rizikům, které zákrok obnášel, odvažovali jen ti, kteří to opravdu nezbytně potřebovali.

„Když má člověk sto pacientů, z jejichž léčby se může poučit, není to až tak moc. Když jich je ale pět tisíc, to už je jiná,“ vysvětlil Andrew Bamji, bývalý revmatolog a autor knihy Tváře z fronty.

Skutečnou revoluci v plastické chirurgii přineslo až období po konci druhé světové války. „Spousty plastických chirurgů neměly po válce co na práci. Poté, co se postarali o válečné veterány, se mohli zaměřit na něco jiného,“ přiblížil Bamji.

Od 60. let minulého století se zejména v USA zvětšování poprsí, plastiky nosu či obličeje začaly stávat běžnými. Ke skutečnému rozmachu branže ale došlo až v 90. letech – tehdy se počet zákroků ve Spojených státech zdesetinásobil a kosmetické procedury co do počtu předčily ty rekonstrukční.