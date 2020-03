Okradený včelař se bojí o osud své rodiny

„Asi jsem fundamentální, ale věřím raději přírodě než moderním technologiím. Absurdní je, že z hlediska výnosnosti je to v protikladu. Nevydržel bych ani v kanceláři, ani ve fabrice. Když přijedete na stanoviště včelstev, tam to bzučí a včely pracují, je to harmonie přírody. Symfonie jara. Tolik energie je málokde,“ popisuje.

Podle podnikatele jsou dvě varianty, kdo mohl jeho včelstva ukrást. „Buď je to včelař, který měl velký úhyn, takže bude včelařit dál ve svých úlech s mými vyšlechtěnými včelami, nebo to může být člověk, který má poptávku na včely a ukradl je pro někoho jiného,“ hádá Buřinský.

„Od kolegy z Třebíče jsem sehnal deset včelstev, potřebuju ještě deset, abych je rozmnožil. To je osmdesát tisíc korun. Do dvou let bych jich tak mohl mít šedesát, a to bych se dostal tam, kde jsem byl teď před krádeží,“ počítá podnikatel z Kroměřížska.