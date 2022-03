Nenahraditelná součást šatníku celé rodiny? Denim

Zleva: chlapecký bomber 2-7 let, Marks & Spencer, 749 Kč. Dívčí džíny, 6-16 let, Marks & Spencer, 549 Kč. Podšitá bunda 6-16 let, Marks & Spencer, 799 Kč. Dívčí džíny, Lindex, 599 Kč. Lacláče, Lindex, 599 Kč

Foto: archiv firem