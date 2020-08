Nejčastější mýty o správné péči o pleť

Co je napsáno na štítku ve složení. Pokud aktivní látky zaujímají přední místa, znamená to, že jsou obsažené skutečně ve větším množství a přípravek tak může být skutečně funkční.

Stejně tak zkontrolujte, zda přípravek neobsahuje na prvních místech seznamu látky jako vazelínu, silikony, alkohol či isopropylmyristát. Jedná se sice o funkční složky, ale neměly by být obsažené ve větším množství.

Zkontrolujte na štítku, jak si stojí aktivní látky v poměru s konzervačními látkami (populární fenoxyethanol) a parfémy. Konzervační látky jsou schváleny v koncentracích do 1 %, zatímco vůně mezi 0,01 a 0,5 %. Pokud přípravky obsahují větší množství přísad jako rostlinné oleje, vitamín C nebo niacinamid, je to jen dobře.