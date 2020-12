Muž, který stál u zrodu masochismu a sadomasochismu

Leopold se narodil v haličském Lvově 27. ledna 1836 jako první ze čtyř synů do rodiny policejního ředitele Leopolda Sacher-Masocha, rytíře von Kronenthal (měl ještě jednu sestru). Otec si liboval v radovánkách a přepychu, miloval společnost a rád řečnil. Jako rakouský policejní ředitel pracoval svědomitě a důsledně.

Nakonec mi poručila kleknout, ne do kouta, ale doprostřed pokoje, přímo před ni. Pociťoval jsem stud a zároveň byl šťastný: ale byl bych ještě víc, kdyby mi tu malou nožku, jejíž špička v roztomilém návalu hněvu bubnovala k útoku, bylo dovoleno políbit

Sacher-Masoch vzpomínal na jednu ze svých domácích učitelek, Adelu. Nosila krátký kabátek pošitý kožešinou a zlobila se a křičela, když chlapec něco neuměl. Jemu to kupodivu dělalo dobře.

Líčil: „Nakonec mi poručila kleknout, ne do kouta, ale doprostřed pokoje, přímo před ni. Pociťoval jsem stud a zároveň byl šťastný: ale byl bych ještě víc, kdyby mi tu malou nožku, jejíž špička v roztomilém návalu hněvu bubnovala k útoku, bylo dovoleno políbit.“

Už jako malý se prý ve Lvově zamiloval do vzdálené příbuzné svého otce, svůdné a panovačné, krásné Zenobie. Nosila také kacabajku s kožešinou – právě ta srst Leopolda přitahovala. Jednou jej údajně svázala a zbila rákoskou tak, až mu tekla krev, jindy jej nakopla a zpráskala bičem. Pokaždé ještě musel za výprask poděkovat a políbit jí ruku. Způsobovala tak sice bolest, ale Leopold „pociťoval svého druhu rozkoš“.

Přesto prožil vcelku idylické dětství. Změna nastala v roce 1848, kdy jeho otce přeložili jako policejního ředitele do Prahy.

Sacher-Masochovi se ubytovali v domě č. 6 v Krakovské ulici nedaleko Koňského trhu, dnešního Václavského náměstí. Dvanáctiletý Leopold odtud sledoval revoluční dění ve městě, ale pouštěl se i sám do ulic. Jednou se připletl až k bojům na barikádě na Pernštýně, odkud jej vyhnala jakási žena s křikem: „Dítě nešťastné! Zmiz domů k mamince!“

Nakonec ale začal studovat filozofii na Karlově univerzitě, nikoli práva, jak se tradovalo. Přitom se seznámil s několika dívkami, ale uctíval je pouze platonicky. Stejně jako herečku Stavovského divadla Annu Manětínskou-Kolárovou. Žádný svůdník s leskem v oku nebyl. Obrat nastal v roce 1854, když jeho otce opět přeložili, tentokrát do Štýrského Hradce.

„Její krása byla krásou upíra. Všechno v ní vydechovalo hlubokým sobectvím, přesto však měla v sobě něco rozkošného a sladce opojného,“ charakterizoval Leopold svou milenku Annu von Kotowitz, kterou poznal v roce 1861. To už měl mnohé za sebou.

V roce 1856, ve svých dvaceti, obhájil doktorát filozofie. Stal se poté soukromým docentem na univerzitě ve Štýrském Hradci. Přednášel znuděně a odtažitě, jako by se jeho myšlenky toulaly kdesi v neznámu. Zastával pevnou antiklerikální pozici.

Do pětadvaceti se v Leopoldově posteli neprotahovala rozkoší žádná žena

O rok později, v roce 1857, vydal svou první knihu O povstání v Gentu za Karla Pátého. Následoval první román Haličský příběh. Na univerzitě ale neuspěl – objevili se noví kandidáti na jeho místo a Leopold akademickou půdu opustil. Vrhl se se zápalem do víru literatury. A také poznal již zmíněnou hraběnku von Kotowitz.

Do jeho pětadvaceti se v Leopoldově posteli neprotahovala rozkoší žádná žena. Jeho ideálem se už od mládí stala zkušená, zralá aristokratka okolo třiceti s krásnýma nohama. Pokud možno zahalená do kožešin, panovačná a krutá. Prostitutky a panny nemiloval.

O deset let starší černovlasá Anna von Kotowitz mu plně vyhovovala. Byla to vyhlášená místní krasavice, manželka místního chirurga a gynekologa, matka dvou malých holčiček.

Leopolda okouzlila. Pozvala jej do domu, pomilovala se s ním a on se vznášel „v nejkrásnějším, nejlíbeznějším snu“. Manžel se už tak nevznášel. Zakázal mladíkovi návštěvy. Vysloužil si za to okamžitou reakci, Anna, zvaná Leopoldem Aldona, s ním uprchla. Získala si tím opovržení celé společnosti a ztratila obě děti.