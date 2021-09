Modelka Barbora Podzimková se stala ozdobou přehlídky značky David Koma

Modelky měly vlasy sčesané a gelem upravené do tzv. wet looku, který má evokovat vlasy po sprše nebo lehkém dešti.

Návrhář David Koma proslul zejména v posledních letech díky svým neotřelým modelům, které si hollywoodská smetánka zamilovala zejména na party a jiné příležitosti. Narodil se v hlavním městě Gruzie - Tbilisi. V roce 2003 se přestěhoval do Londýna, aby mohl nastoupit na prestižní školu pro návrháře Central Saint Martins College of Art and Design.