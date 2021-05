Martina Reimerová: Ženám po rakovině vrací ženskost

Běžný obchod s prádlem a oděvy, alespoň na první pohled, napadne mě, když vejdu do suterénu v pražských Vršovicích. Na věšácích tu visí krásné plavky. Figuríny jsou oblečené do slušivých triček. Na pohled druhý si všimnu odlišností: paruk, turbanů na jejich hlavách.

„Možná se budete divit, ale ztráta vlasů je pro většinu žen možná víc stresující a citlivější než samotná léčba karcinomu. Jejich padání často snášejí hůř než to, že jejich dekolt změní tvar,“ říká majitelka Studia Ludwig, prodejny zdravotnických potřeb spojené s poradnou.

Podotkne, že ženskou duši zná díky svému desítky let trvajícímu podnikání poměrně dobře. Absolventka střední hotelové školy do byznysu s krásou vstoupila hned po sametové revoluci. S kamarádkou v prostorách, v nichž jsme se sešly, zprvu provozovala butik s francouzským oblečením.

„Držely jsme se jakžtakž nad vodou, ovšem výnosný moc nebyl. Začátkem 90. let lidé příliš kvalitní oblečení nehledali,“ ohlíží se. „Pak se mi v roce 1996 narodila dcera a já řešila, co dělat dál. Napadlo mě zřídit kadeřnictví, a jak vidíte, funguje stále. Tedy pokud není zrovna zavřené kvůli covidu.“

Právě přes prostory, kde se odjakživa sází na půvab, musíte projít, abyste se dostali do prodejny a poradny. „Některé zákaznice si myslí, že to je záměr. Ovšem je to čirá náhoda,“ směje se s tím, že nápad zaměřit se na pomoc dámám v nouzi dostala před sedmi lety spontánně. Psychicky tehdy podporovala přítelkyni, jež s rakovinou prsu bojovala.