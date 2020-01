Judi Denchová: Romantiku mám i v pětaosmdesáti

V příštím roce se představí hned ve třech filmech - za pár dní ji uvidíme ve filmovém zpracování muzikálu Cats. Se svým přítelem, ochráncem přírody Davidem Millsem, navíc hodně cestuje a těm, co se diví její energii, vzkazuje: „Věk je jen číslo na papíře. Chce to jen najít energii a touhu jít dál.“

Nedávno se vrátila z dobrodružné cesty po Borneu, kde ji přímo očarovala příroda. „Největší zážitek byla návštěva sto milionů let starého deštného pralesa a noční návštěva orangutanského sirotčince. To si pamatujete celý život.“

Přítele Davida Millse poznala v roce 2010; pozval ji do lesů britského hrabství Surrey na pozorování červených veverek. Bylo to téměř deset let potom, co jí zemřel milovaný manžel a herecký kolega, herec Michael Williams, se kterým má jedinou dceru Finty.