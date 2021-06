Jill Bidenová vysílá vzkazy oblečením stejně jako Melania Trumpová. Poselství se ale liší

O to větším překvapením bylo, když si Jill Bidenová, manželka amerického prezidenta, oblékla na shromáždění členských států G7 sako, na jehož zádech byl z kamínků poskládaný anglický nápis love, v překladu láska nebo milovat.

Na internetu se okamžitě začalo spekulovat o možné spojitosti či narážce na parku s nápisem „I really don‘t care do u?“ (tedy ve volném překladu: Je mi to úplně fuk. A tobě?), kterou oblékla její předchůdkyně Melanie Trumpová v roce 2018 u příležitosti návštěvy centra pro malé migranty v texaském McAllenu.