Jediná dcera královny Alžběty II. slaví sedmdesátiny

Jediná dcera královny Alžběty II. a prince Philipa sice nepatří mezi nejvýraznější osobnosti královské rodiny, to ale rozhodně neznamená, že je její příběh nudný. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století plnily její skandály první stránky světových novin.

Na začátku sedmdesátých let hrál s jejím bratrem, princem Charlesem polo urostlý důstojník Andrew Parker-Bowles, který v tu dobu chodil s Camillou Shandovou, ale do toho si začal románek právě s princeznou Anne. Camilla se o nevěře dozvěděla a chtěla mu románek oplatit s princem Charlesem. I tak se nakonec ale Camilla a Andrew vzali. Princezna Anne ale dlouho nesmutnila.

V roce 1973 si totiž vzala za muže Marka Phillipse, úspěšného jezdce, který na olympijských hrách vyhrál zlatou a stříbrnou medaili. Ostatně i princezna Anne milovala jezdectví a také se zúčastnila olympijských her v tomto sportu.

Pár let po svatbě se jejich rodina rozrostla. Syn Peter se narodil v roce 1977 a Zara o čtyři roky později. Ani jeden ovšem nemá královský titul. Oba manželé chtěli, aby jejich děti žily co nejnormálnější životy.

Co se týče princeznina módního stylu, dalo by se říci, že je poměrně dost konzervativní a módní výstřelky se mu vyhýbají velkým obloukem. Nejodvážnější kousky princezna vynosila rozhodně v mládí. Příkladem mohou být tehdy trendy žluté šaty ve stylu 70. let či mini šaty nad kolena, které musely být královně trnem v oku.