Jaké věci nedělat, když chcete být šťastnější

Zaměřte pozornost na vaše strachy a obavy a snažte se je přemoci. „Na smrtelné posteli si nechcete vyčítat, že vám strach, hanba či cokoliv jiného zabránilo vyzkoušet nebo udělat něco, co jste si přáli,“ uvedl zakladatel centra poradentství v oblasti duševního zdraví Anthony Freire pro Huffington Post.

„Sepište si vaše starosti a rozdělte je do dvou skupin, a to na ty, které můžete zvrátit a na ty, které nemůžete ovlivnit. Ty se pak pokuste pustit z hlavy,“ říká terapeutka Ibinye Osibodu-Onyaliová a dodává, že pomoci vám může i odborník. Investice do svého zdraví je totiž ta nejlepší.