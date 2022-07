Jak zvládnout den po probdělé noci

Obzvláště v létě je důležité dbát na hydrataci. Pokud totiž nepijeme dostatek tekutin, cítíme se pomalí, což je to poslední, co chceme, pokud jsme se předchozí noci příliš nevyspali.

Dehydratace navíc ovlivňuje i samotný spánek. To znamená, že pokud chcete docílit lepšího spánku, je důležité během celého dne pít dostatek neslazených tekutin - nejlépe vody.

V případě, že si to můžete dovolit, dopřejte si dvacetiminutový nebo třicetiminutový spánek nejlépe ještě před obědem, aby se vám neporušil spánkový cyklus. Nezapomeňte si ale nařídit budíka, delší spánek by mohl mít opačný účinek a nechal by vás rozespalé.