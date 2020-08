Jak si vybrat podprsenku, která vám konečně sedne

Měření obvodu by mělo probíhat za pomoci klasického krejčovského metru. Měřte těsně pod prsy. Pokud je to zapotřebí, nadzvedněte prsa a ujistěte se, že měříte obvod hrudníku skutečně těsně pod prsy, a že metr přiléhá k vašemu hrudníku a nikde neodstává.

Také byste si měla dát pozor na to, aby se vám nezařezávala ramínka do ramen. Spodní lem podprsenky a košíčky by totiž vše měly držet samy o sobě a poskytovat tak potřebnou podporu. Ramínka by tak měla splňovat spíše ozdobnou funkci a podporovat správné umístění košíčků.