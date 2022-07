Jak cestovat se psem a užít si dovolenou na maximum

Pokud se rozhodnete cestovat se psem, v první řadě je nejdůležitější zjistit si informace o cílové destinaci. Při cestě do zahraničí váš pejsek potřebuje, stejně jako vy, svůj pas. Ten si snadno zařídíte u veterináře.

V pasu nesmějí chybět informace o tom, s kým zvíře do zahraničí cestuje. Mimo území Evropské unie je pak nutné si zjistit ještě další doplňkové podmínky konkrétní destinace, aby nedošlo k nepříjemnému překvapení.

Kromě popruhů a připoutání na zadních sedačkách, případně v kufru vozidla, existuje celá řada nejrůznějších přepravek, klecí či tzv. cesťáčků vhodných do různých typů vozů.

Jak na to

Dostatečný pitný režim je pro psy v horkých dnech zásadní Jak na to

Majitelé psů si dost často řeknou, že si odskočí jen na „pár minut“, a tak to pejsek v autě vydrží. Omyl! I když není venku horko na padnutí, teploty uvnitř auta stoupají nebezpečně vysoko.

Nikdy nepoužívejte fixační náhubky, které pejskovi obepnou tlamu a on tak nemá možnost v něm dýchat. Psi se ochlazují z drtivé většiny pouze otevřenou tlamou, dýcháním a odpařováním slin z jazyka. Pokud na něj nasadíme fixační náhubek, může mu, především v létě, jít po pár minutách doslova o život.

Stejně tak je vhodné vyhnout se pobytu na slunci v nejkritičtějších hodinách a investovat do opalovacích krémů vyvinutých speciálně pro psy, které chrání tlapky, čenich nebo uši před nebezpečným UVA a UVB zářením.

„Jestliže je horko a vzduch se tetelí, je skoro stoprocentní, že stejně rozpálené budou i chodníky a silnice ve městech. Lidé mají tu výhodu, že si nazují boty a vyrazí. Pejsci mají ale jen své polštářky, které se lehce na rozpáleném asfaltu popálí a pro psy je to určitě nepříjemné,” zdůrazňují odborníci z Fitmin.

Bohužel na základě toho mají omezenou možnost odvádění tepla z těla. To v případě uzavřených prostor, ale i venkovních ploch na přímém slunci může vést k úžehu, bezvědomí a selhání krevního oběhu.

„V okamžiku, kdy je pejsek přehřátý a vy potřebujete rychle zchladit jeho organismus, je nejúčinnější pejska postavit packami do potoka či chladné vody. Pejsci se nejčastěji potí a na druhou stranu i chladí právě přes své packy. Pokud zrovna nemáte poblíž potůček, bazén nebo vanu, stačí pejskovi omývat packy ručníkem namočeným ve studené vodě,” radí veterinářka.

V případě, že se vydáte se psem na pláž, nikdy nezapomínejte na dostatek čerstvé vody, nikdy ho nenechte pít z moře. Pití velkého množství slané vody může vést k otravě solí. Mezi hlavní příznaky otravy patří nadměrná žízeň, zvracení, průjem nebo například zmatenost. Kromě tekutin je také vhodné psa po odchodu z pláže opláchnout od slané vody, kterou by si mohl vylizovat z tlapek a srsti.

Kůže pod srstí se ve vlhku přehřeje, snadno vzniká hnisavý zánět označovaný jako „hot spot“. Proces je velmi svědivý a bolavý. Často je potřeba navštívit veterináře, aby místo pořádně ošetřil. Proto se vždy snažte po koupeli psa osušit a místa se záhyby vytřít do sucha.

V lékárničce by neměl chybět obvazový materiál, teploměr, háček na klíšťata a hydrofilní gel, který urychluje proces hojení u zvířat.

Lékárnička je důležitým vybavením každého důsledného pejskaře. Nikdy nevíte, co se může přihodit, obzvlášť v cizí zemi, kde je řešení jakékoliv nepříjemné situace ještě o něco těžší než v domácím prostředí. Je jasné, že pokud je váš pes zvyklý brát nějaké léky, je lékárnička naprostou nutností.

Dá se s ním začínat doma a postupně ho brát i ven do těžších prostředí. „Na noseworku je skvělé, že využívá psí čich, což je nejvýraznější smysl psa, který má neskutečně vyvinutý. Tím pádem je pes časem schopný najít opravdu malinké vzorky pachu ve velmi náročných terénech,” vysvětluje Tomáš Nushart.

Také se nejedná o aktivitu, při které by pes musel nějak zásadně běhat, což je super, protože aktivních her najde člověk většinou hodně. Zatímco najít pro psa zábavnou pomalou aktivitu je daleko náročnější.

„Na stejném principu se to dá praktikovat i na zahradě nebo venku v klidné části parku, když po kusu trávy rozházíme menší pamlsky a necháme je pejska vyčmuchávat. Fajnšmekři mohou zkusit nastrouhat parmazán nebo jiný aromatický sýr a také ho rozházet po zahradě. Tím, že bude na velmi malé kousky, to bude pro pejska náročnější aktivita, při které ale ještě více zapojí čich,” dodává Tomáš Nushart.

Zábavnou aktivitou na léto mohou samozřejmě být také hry s vodou. Jednoduchý rozprašovač vody může na pár chvil posloužit jako fajn zábava. Super možností jsou jakékoliv vaničky nebo psí bazénky, které pejskům napustíte a oni si do nich mohou jít, když to zrovna uznají za vhodné.

Fajn hrou, kterou pejskovi vodu představit, je pouštění lodiček s pamlsky po hladině vody. Zkrátka vezměte jakákoliv víčka od kafe nebo cokoliv, co bude po hladině plavat a na ně rozdejte pamlsky. Postupně si jen můžete hrát s výškou hladiny vody. Lavor se dá rovnou napustit úplně a pouštět víčka s pamlsky po hladině. Anebo, pokud máte větší vaničku nebo opravdu psí bazének, můžete nejprve naučit pejska chodit do něj bez vody přes rozhazování pamlsků po dně. A následně do něj jen velmi postupně vodu nechávat téct z hadice a opět zapojit lodičky z víček s pamlsky.