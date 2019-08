Důchod vyměnila za přehlídková mola. Polské modelce je 84 let

„Rozhodla jsem se, že to risknu, byť je to nad rámec mých možností. Je totiž velmi nepravděpodobné, že by někdo debutoval v módním průmyslu v 80 letech,“ uvedla Helena Norowiczová pro agenturu Reuters a dále naráží na problematiku nedostatku pracovních míst pro ženy ve středním a pokročilejším věku.

„Obecně platí, že když se žena přehoupne přes padesátku, stane se neviditelnou a nikdo jí nevěnuje pozornost. Jako by byla odepsaná. To je ale nesmysl. Každá žena by měla zůstat aktivní, dokud sama chce, a tak by jí měla vnímat i společnost,“ říká pro agenturu Reuters.