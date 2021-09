Dětská cukrovka mění život celé rodiny

To ale neznamená že nepotřebuje aktivní pomoc rodiny a blízkých. Především je třeba pomoci dítěti naučit se s cukrovkou žít. Vlastně se to musí naučit celá rodina, vstřebat všechny informace, zavést nový režim dne, přizpůsobit tomu stravování i aktivity. U batolat a menších předškolních dětí musí vše neustále hlídat rodiče, další výzvy pak přináší růst dítěte, kdy si už samo hraje s vrstevníky, chodí do školy apod.