Co si obléknout na valentýnské rande

Ačkoliv Valentýn u nás nemá velkou historii, v zahraničí je tomu právě naopak. Tradičně se zamilované páry obdarovávají přáníčkem „valentýnkou“ nebo drobným dárkem. To ale neznamená, že si nemůžete udělat radost, i když jste single! Co třeba zkusit malou červenou kabelku nebo hedvábný šátek?

Současná protikoronavirová opatření příliš možností, kam jít na rande, nenabízejí. V úvahu tak přichází prakticky jen romantická večeře doma nebo procházka. To ale neznamená, že i tak si to nemůžete užít. Rezignace je to nejhorší, co můžete v současné chvíli udělat.