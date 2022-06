Čeští návrháři, kteří se nebojí jít proti proudu

Přesto máme v naší kotlině pár návrhářů, kteří se nebojí riskovat. A co víc, nabízejí monumentální přehlídky, které by hravě obstály i v zahraničí. O kom je řeč?

„Ztělesněním ideálních večerních šatů je pro mě styl 30. let minulého století. Jsem přesvědčená, že je to ta nejlichotivější silueta a archetyp noblesních šatů. Styl třicátých let přinesl novou práci s materiálem a anatomií těla. Například díky šikmému pokládání látky se šaty jiným způsobem nesou kolem těla. A to se nám na stylu tohoto období líbí,“ říká Zuzana Kubíčková.