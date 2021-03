Ceramidy chrání pokožku před dehydratací. Zmírňují tak její stárnutí a poškození

Foto: Eucerin UreaRepair PLUS Sprchová pěna s ureou – pokožku jemně čistí, a zároveň ji obohacuje o ureu, ceramidy a další přirozené hydratační látky. Je vhodná pro velmi suchou, hrubou a velmi dráždivou pokožku, 295 Kč; Ziaja atopická kúra – ochranná emulze s ceramidy na ruce s vysokou zklidňující, hydratační a promašťující aktivitou pro atopickou pokožku. Redukuje nadměrné svědění, pálení a zarudnutí pokožky, ziajaprotebe.cz 149 Kč; Eucerin UreaRepair PLUS 30 % Urea – krém s ureou a ceramidy pro lokální použití je vhodný pro oblasti postižené hyperkeratózou, tedy nadměrným rohověním, a pro osoby trpící Keratosis Pilaris a lupénkou, 399 Kč; CeraVe SA hydratační zjemňující krém pro suchou až velmi suchou pokožku – kyselina hyaluronová a ceramidy se postarají o hydrataci a zjemnění pokožky, Notino 416 Kč; Krémové tělové máslo Guam Inthenso – účinně zabraňuje ztrátě pevnosti pokožky, dodává jí elasticitu a vyživuje ji, a to díky antiaging efektu řasy guam, ceramidů a dalších látek, deadiacosmetics.cz 590 Kč