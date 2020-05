Čemu věnovat pozornost při výběru slunečních brýlí

Sluneční brýle patří mezi zboží, které je často paděláno. Podvodníci, kteří padělky prodávají, si ale jen málokdy uvědomují, že kromě zasahování do práv ochranných známek značek se dopouštějí i daleko většího zločinu.

Kategorie slunečního filtru se označuje číselnou hodnotou od nuly do čtyř. Vyjadřuje propustnost světla a určuje světelné podmínky, pro něž jsou brýle vhodné. Obecně platí, že čím vyšší je kategorie filtru, tím méně světla čočka propouští.

Setkat se můžete i s označením UV filtru do 400. „Skla s UV filtrem zaručují 100% ochranu proti veškerému UV záření. Číslo 400 znamená, že skla nepropouštějí záření nižší vlnové délky než 400 nm,“ vysvětluje optometristka Aneta Čunderlová z brněnské oční kliniky NeoVize.

V žádném případě ale neplatí, že čím tmavší skla, tím lepší ochrana. „Někteří Češi bohužel stále upřednostňují cenu před kvalitou a riskují tím poškození zraku. Tmavé brýle bez UV filtru mohou být pro oči škodlivější než brýle žádné. Pod tmavými skly totiž dochází k rozšíření zornic, do očí tak – nejsou-li chráněny kvalitním UV filtrem – proniká více slunečních paprsků. Ty mohou zrak ohrozit. Důležitý je i tvar slunečních brýlí. Pokud nejsou vhodně tvarované, může se od zadní plochy brýlových skel odrážet do očí škodlivé UV záření,“ vysvětlil Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Podstatné kritérium při výběru slunečních brýlí je i to, při jakých činnostech je budete nosit – můžete si proto pořídit několik typů podle druhu aktivit.

Sportovci by měli vybírat brýle z hlediska funkčnosti, ochrany před úrazy a pohodlí. Při běhání by hlavně neměly klouzat z nosu, pro cyklisty jsou vhodné samozabarvující brýle, usnadňující přechody ze světla do stínu. Pro řidiče je skvělý polarizační filtr, který ruší difúzní, tedy odražené světlo.