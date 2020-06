V porodnici jako doma. Bulovka disponuje novými porodními apartmány

Porodnictví 21. století. U Apolináře by mělo vzniknout centrum za dvě miliardy

Porodnictví 21. století. U Apolináře by mělo vzniknout centrum za dvě miliardy Domácí

Nechybí ani vlastní kuchyňka či sociální zařízení. Jde o to, aby se zde všichni cítili komfortně a neměli pocit, že jsou v nemocnici.

„Není to ani potřeba, porod není nic patologického. Nicméně pokud by přišla nepředvídatelná situace, rodičky mohou zůstat v klidu, jelikož je zde k dispozici veškeré vybavení,“ doplňuje Zikán.

O všechny rodičky se primárně starají porodní asistentky a doktor nastupuje jen v případě komplikací. „Samozřejmě porodní asistentka dokáže rozpoznat rizika patologie a pokud by přišla, tak přivolá přítomného lékaře,“ ubezpečuje.

Do budoucna vedení nemocnice počítá se stavbou dalších čtyř apartmánů. Tato investice ale přijde na řadu až společně s nutnou rekonstrukcí celé budovy. S tou by se podle Zikána mohlo začít již příští rok a měla by vyjít přibližně na 160 milionů korun.