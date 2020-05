Trojčata, která byla operována již v děloze matky, oslavila první narozeniny

U jednoho z trojčat docházelo v důsledku abnormálních cévních spojek v placentě k nerovnoměrnému průtoku krve. Jedno dítě tak dostávalo více živin než ostatní dvě, což by mohlo vyústit ve velmi závažný stav, který by v konečném důsledku mohl na životě ohrozit všechny děti. Pro záchranu dětí tak bylo zapotřebí provést operaci ještě v děloze matky.

Pro oba rodiče to byl obrovský šok, tenkrát si neuměli vůbec představit, jak by taková operace v děloze mohla probíhat. Samozřejmě je lékaři dopředu seznámili i s případnými riziky zákroku, že může dojít k odstranění nejslabšího dítěte či může žena předčasně porodit, což by žádné z dětí v 19. týdnu nepřežilo.