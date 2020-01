Poradna: Střídavá péče a komunikace dětí, když jsou u druhého rodiče

Dobrý den, jmenuji se Nikol, je mi 37 let a s partnerkou vychováváme dvě její dcery (13, 10 let) ve střídavé péči (týden u matky, týden u otce) a moc nás trápí, že když jsou dívky u tatínka, tak se své matce téměř vůbec neozývají. S partnerkou si tak neustále říkáme, to jim opravdu vůbec nechybíme? Jak bychom se k tomu měly postavit? Je to tak v pořádku? Máme respektovat jejich čas s otcem a brát to tak, že jsou momentálně šťastné? Co byste nám poradila?