Narodil se ve 23. týdnu. Lékaři mu nedávali moc šancí, navzdory všemu oslavil první narozeniny

Když byla převezena vrtulníkem do nemocnice, lékaři jí sdělili, že se pokusí co nejvíce pozdržet porod. Pokud by se totiž Shaka narodil před 23. týdnem, jeho šance na přežití by byla téměř nulová. I tak hrozilo vážné poškození mozku a jiné zdravotní komplikace.