Mobil pod stromečkem udělá dítěti radost, ale pozor na hrozby internetu

„Ráda to připodobňuju k momentu, kdy dítěti dáváte poprvé do rukou klíčky od auta. Není to jenom o klíčích, musíte mu také vysvětlit, jak auto používat. Radíte mu, učíte ho, varujete před nástrahami, a nakonec mu dáte svobodu,“ radí Diana Graberová, spoluzakladatelka platformy CyberWise.org.

Mohou ale také obsahovat skutečnost, že se telefon bude vždy nabíjet přes noc v jiné místnosti než v pokoji dítěte. Důležité je také předem nastavit to, co se stane, když dítě pravidla nedodrží.

Rodiče by se také měli zaměřit na vhodné aplikace, které jim s kontrolou konání dítěte na chytrém telefonu mohou velmi pomoci. Některé z nich dokážou vystopovat vše, co dítě na telefonu dělalo, jiné zase rodiče upozorňují, když dítě během online komunikace použije nějaká nevhodná či riziková slova.

„Je to pravděpodobně nejdiskutabilnější věc. Od rodičů často slýchám, že si děti zaslouží vlastní soukromí a že na to nemáme právo. Ano, soukromí mají v pokojíčku, ale bavíme-li se o chytrých telefonech, jsem zásadně proti,“ tvrdí pro CNN Lori Cunninghamová, zakladatelka blogu The Well Connected Mom.