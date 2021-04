Konečně zase ve škole aneb Jak to dětem co nejvíce zpříjemnit

Nebudu se pouštět do hodnocení, co je na celé situaci dobře nebo špatně. Zaměřím se na to podstatné. Těšení a chuť dětí vracet se fyzicky do vztahů, povídat si, smát se, lumpačit, učit se.

V době on-line výuky jste dělali to nejlepší, jak to šlo. Nebojte se, učitelé ve škole vás nebudou se sebou srovnávat. Nebudou hodnotit, kolik se dítě díky vám naučilo nebo nenaučilo.

Pomocí rituálů můžete rozlišit rozdílné týdny v učení. Týden, kdy jde dítě do školy, se můžete rozloučit legračním pokřikem nebo plácnutím rukou, popřípadě si vezme dítě do kapsy talisman pro štěstí a sebejistotu.

Povídejte si o tom, co by chtěly, a pokud to nepůjde, pomozte jim najít způsob, jak vymyslet, aby je bavilo i to, co je vůbec nebaví. Někdy stačí znormálnění a dítěti říct, že jste to měli podobně.