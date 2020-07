Když jeden z rodičů štve dítě proti tomu druhému

Americký dětský psychiatr Richard A. Gardner se zmíněným jevem zabýval už v 80. letech minulého století. Popsal jeho charakteristiky a také důsledky. Nazval ho syndromem zavrženého rodiče. Především ukázal, co se děje, když rodič hrubě popouzí dítě, které s ním trvale žije a stane se na něm závislé, proti druhému rodiči.

Dítě brzy vycítí, co si tento rodič přeje slyšet. Kvůli rozpadu rodiny se totiž ocitne ve velké nejistotě. Tak se snaží nastolit jistotu novou. To se mu ale podaří jen tehdy, když se stane poslušné a sdílí postoje rodiče, na kterém je plně závislé.

Důležitým diagnostickým kritériem je to, že intenzita, s jakou dítě obviňuje, zavrhuje, případně nenávidí druhého rodiče, je naprosto nepřiměřená jeho skutečné vině. Případně jeho osobnostním rysům nebo nějakým nedostatkům. Dítě se tak snaží posílit postoje „hodného“ rodiče. Proto také opakuje jeho obvinění, i když jim často nerozumí, případně takovou zkušenost se „zlým“ rodičem samo nemá.

Dítě se zároveň učí projevovat emoce nenávisti bez vážného důvodu, aniž by mělo pocit viny. Je mu to pardonováno, dokonce to od něj „hodný“ rodič vyžaduje. Tímto přístupem však ničí sebedůvěru svého potomka. Ten totiž musí přijmout fakt, že člověk, který mu dal polovinu genů, je zavrženíhodný padouch.