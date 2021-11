Nešťastnou náhodou přišel o zrak. Přesto zvládá náročné závody v terénu i na běžkách

Ivoš Budil se pravidelně zúčastňuje všech závodů s Nadací Leontinka , jedním takovým je i vysilující štafetový závod Vltava Run ze Šumavy do Prahy, kdy týmy v několika etapách musí zvládnout 360 kilometrů náročného terénu.

„Samozřejmě vždy zvítězím sám nad sebou, nejdůležitější je pro mě to absolvovat. Pro slepce v terénu je to náročné. Nemůžete si vybrat, kam došlápnete, šlapete na vše, každý kámen vyberete nahodile. Takže musíte nohu neustále zpevňovat a kotník dostává dost zabrat,” vysvětlil sportovec Novinkám.

„Musíte si najít někoho, komu důvěřujete. Když chcete sport dělat, tak musíte věřit svému průvodci. Pokud mu nevěříte, tak sport nemůžete dělat,“ doplnil Budil s tím, že neustále zkouší nové sporty a hledá, co ho baví. Během covidového období tak například přišel na chuť bowlingu.

Jeho vášní jsou ale závody na běžkách. Pravidelně se účastní Jizerské 50 a s Nadací Leontinka, která jej ve sportování podporuje, se s běžkami dostal až do Norska. „Jezdit na běžkách je radost daleko větší,” zmínil.

Sám se přitom ke sportu dopracoval poté, co přišel o zrak. Prakticky nevidomým se přitom stal už na prahu dospělosti, kdy ho doběhl úraz z dětství.

„V devíti letech jsem měl úraz, kdy mi spolužák při hře omylem hodil klacek do oka. Dokud jsem viděl na druhé oko normálně, tak mi to vůbec nevadilo. Ale jak začalo druhé oko špatně vidět, tak to začíná vadit. Ve dvaadvaceti jsem už prakticky neviděl nic,“ popsal Ivoš Budil.