Na co se při vánočních setkáních raději neptejte

Všichni to známe – zpočátku příjemná oslava či sešlost se začne po čase, mnohdy i ve spojitosti s konzumovaným alkoholem, přeměňovat v obecný „dotazník“ na vaši adresu, co že jste za uplynulý rok dokázali, kam jste se posunuli a čeho chcete dosáhnout.

Co místo toho zkusit dotazy typu: „Na čem teď pracuješ? Jaké jsou tvé ambice?“ a podobně. Pokud také patříte mezi lidi, kteří mají tendenci automaticky některé práce odsuzovat, zkuste své hodnocení omezit a místo toho se raději podrobněji zajímat o to, proč dotyčný dělá to, co dělá.