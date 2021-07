Mnoho lidí dnes lituje, že si kvůli pandemii pořídili domácího mazlíčka

„Máme tu spoustu nových, velmi nezkušených majitelů – lidí, kteří buď domácího mazlíčka nikdy neměli, anebo jen v dětství,” upozorňuje pro The Guardian Linda Cantleová ze zvířecí charity Wood Green.

Poradenská linka, kterou tato charita bezplatně provozuje, podle ní nyní přijímá průměrně o 66 procent telefonátů více než v loňském roce. „Lidé čekali, že domácí mazlíček přijde do jejich života a bude úžasný a budou spolu žít šťastně až do smrti. Ale realita může být o dost náročnější,” dodala.

Průzkum provedený mezi více než 2000 majiteli zvířat zjistil, že téměř polovina lidí ve věku 18 až 34 let lituje svého rozhodnutí pořídit si během uzávěry domácího mazlíčka, totéž platí pro třetinu lidí ve věku od 35 do 54 let. Zvíře, jehož pořízení litují nejčastěji, je králík.