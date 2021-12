Čtyři způsoby, jak být o svátcích ohleduplnější k abstinentům

„Dej si alespoň jednu skleničku. Přípitek ti přece nic neudělá.“ Věty, se kterými se setkal alespoň jednou za život každý z nás, a to z jakéhokoliv důvodu. Pravdou je, že alkohol má v dnešním světě významnou roli a mnozí si bez něj nedokážou představit i prachobyčejné posezení.

O to složitější je, když je nátlak na pití alkoholu vyvíjen na jedince, kteří mají s alkoholem špatnou zkušenost, nebo se mu z nějakého důvodu vyhýbají.

„Zejména u lidí, kteří si prošli závislostí, může i jedna sklenička představovat návrat do začarovaného kruhu. Jedná se o tzv. dominový efekt, ze kterého je velmi těžké se dostat. Stejně důležité je ale respektovat i rozhodnutí lidí, kteří se zřekli alkoholu dobrovolně. Uvědomte si, že břemeno střízlivosti dopadá pouze na osobu, která nepije a není proto důvod ji k ničemu přemlouvat,“ říká licencovaný poradce Matt Glowiak pro Huffington Post.

Může se to zdát jako samozřejmost, ale i tak je důležité si připomenout, že člověk, který se rozhodl nepít alkohol, je úplně stejný jako ten, co si rád dopřeje pár skleniček.

„Lidé, kteří se dostanou do nového kolektivu, a k tomu ještě nepijí, se často cítí jako outsideři. Vzít si skleničku do ruky jim tak může připadat jako jistý způsob infiltrace do společnosti. Je proto důležité, aby měli po svém boku člověka, který jim nabídne podporu a pocit sounáležitosti,“ vysvětluje terapeutka Chris Kazachkova.