Superb z Turecka? Volkswagen kvůli invazi do Sýrie s novou továrnou váhá

Ještě před nedávnem se zdálo, že by koncern mohl výrobu skutečně přesunout do Turecka. „Turecko by určitě bylo atraktivní místo pro novou výrobní linku,” nechal se v létě slyšet mluvčí Volkswagenu pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Podle FAZ by šlo o pozemek o 40 hektarech poblíž přístavu Izmir, třetího největšího města v zemi. Právě zde do roku 2001 působila další německá automobilka Opel.