Zemi těsně mine asteroid velký 2,4 kilometru

Přestože se z astronomického hlediska jedná o těsný průlet, asteroid o rozměrech 2,4 na 0,8 kilometru by se k Zemi neměl přiblížit na menší vzdálenost než 1,93 milionu kilometrů. To je asi pětinásobek vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem.

Americký úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) nicméně pokládá za potenciálně nebezpečné každé vesmírné těleso, jež se přiblíží k Zemi na menší vzdálenost než 150 milionů kilometrů, upozornil server The Daily Mail. To jsou pro představu asi tři čtvrtiny vzdálenosti mezi naší planetou a Marsem.

NASA taková tělesa považuje za potenciálně nebezpečná proto, že se pravidelně vrací a mohla by Zemi zasáhnout někdy v budoucnu.

Podle propočtů astronomů by měl asteroid 2001 FO32 poprvé objevený v roce 2001 minout 21. března v 17:03 SEČ. Mělo by jít o největší těleso, které Zemi v letošním roce mine. Na pozorování pouhým okem je příliš malé, měl by ale posloužit běžný hvězdářský dalekohled.