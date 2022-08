Zavahrího dostali stopaři. Mstili se za rok 2009

Dolaďovat akce do nejmenších podrobností, taková je její práce. Agenti rozvědky CIA zjistí, co je třeba o lidech, na něž se soustřeďuje přednostní zájem. Ovšem vypátrat, jak jsou zabezpečena okna, kam se otevírají dveře, kdy odcházejí do škol děti a kdy se z nich vracejí, jak se vyváží odpad, na to vše jsou potřeba specialisté.