Záhadný virus, který v Číně způsobil epidemii zápalu plic, se začíná šířit za hranice

Světová zdravotnická organizace varovala nemocnice po celém světě, že se virus může rozšířit i za hranice Číny. Přesto už minulý týden první případ nákazy registrovalo Thajsko. Vir do země přivezla 61letá Číňanka, která se vydala do Thajska na dovolenou. Její stav už je však stabilní a vrátila se zpět do své domoviny.