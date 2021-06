Z hygienické stanice jela za covidem až do Brazílie

„Covidem se mu nakazil strýc. Ale aby dostal místo v nemocnici v hlavním městě, jediné s jednotkou intenzivní péče, musel si sehnat vlastní kyslík. Měsíční průměrný příjem je tam asi tisíc realů a on potřeboval 15 tisíc realů, aby za kyslík mohl zaplatit. Říkal mi, jaké měli štěstí, že jsou tak velká rodina. Každý člen přidal po stovkách, co měl, takže dali dohromady celou částku. Kyslík sehnali a strýce nakonec díky němu sami doma zachránili. Což je vcelku běžná praxe,“ popisuje léčbu v tamních podmínkách.

Inspirací jí byli místní lékaři. „Pracovali i více než dva dny v kuse bez naděje, že jim to někdo zaplatí. Ale nehroutili se, nestěžovali si, věděli, že jsou potřeba tam, kde teď jsou, a neztráceli naději. To mě obrovsky motivovalo.“

„Byla jsem sice v nemocnici, ale s pacienty jsem do přímého kontaktu nepřicházela, dělala jsem na počítači statistiky. Možná se to zdá nudné, ale tam v terénu to bylo pro celý náš tým hodně důležité.“ Věděla, že do určitého rizika jde, ale v rámci profese, kterou si zvolila, je připravená podstupovat je, kdykoliv to bude potřeba.