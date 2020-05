Vojenský chrám poblíž Moskvy obrazy Putina a Stalina oželí

Putin se však podobnému uznání svých zásluh vzepřel poté, co snímky obrazu s jeho podobiznou unikly v dubnu do médií. Na kompozici inspirované akcí v Sevastopolu byli ve­dle prezidenta zobrazeni ministr obrany Sergej Šojgu, Valentina Matvijenková a Vjačeslav Volodin, šéfové obou komor parlamentu, či ředitel tajné služby FSB při oslavách svévolného připojení Krymu.

Šéf Kremlu však podle mluvčího Dmitrije Peskova má takové ztvárnění za předčasné. „Když mu to sdělili, usmál se a řekl: Někdy vděční potomci ocení naše zásluhy, ale je brzy na to, aby se to dělalo nyní,“ řekl Peskov agentuře TASS.

Pravoslavná církev pak oznámila, že vyhoví přání hlavy státu a výzdobu nahradí „křížovým pochodem“. Novou kompozici podle listu Novaja gazeta budou tvořit mniši s krymskou ikonou.