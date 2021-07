Víc než v Brazílii či Indii. Novým ohniskem pandemie je Indonésie

„Centrum pandemie v Asii je právě teď v Indonésii, ale kdybychom měli větší testovací kapacitu, bylo by to světové epicentrum,“ varoval indonéský epidemiolog Dicky Bidiman působící na australské Griffithově univerzitě.

Důvodem je podle něj pasivní přístup k testování. Testují se ti, kteří přijdou do zdravotního střediska a mají příznaky, nebo uvedou, že se setkali s nakaženým.

V zemi od začátku pandemie připadlo na tisíc obyvatel jen necelých 56 testů, což je výrazně méně než v Indii, kde je to skoro 319. Pro srovnání v Británii je to 3311 testů na tisíc obyvatel.

Vzhledem k růstu počtu nakažených se nejlidnatější muslimská země pokouší připravit na nejhorší scénář, k němuž přispívá i to, že část lidí nedbala na dodržování bezpečnostní opatření při oslavách islámského svátku Íd al-Adhá.

„Pokud mluvíme o nejhorším scénáři s trochou nad 60 000 (novými případy za den), je to OK,“ uvedl na tiskové konferenci vysoce postavený ministerský úředník Luhut Pandjaitin, který má na starosti zvládání pandemické krize. „Doufáme, že to nedosáhne sta tisíce, ale pokud ano, připravujeme se teď na to,“ dodal.

Příbuzní nakažených se pokoušejí najít cokoli, co by mohlo pomoci. Když se objevila fáma, že hladinu protilátek zvyšuje mléko Bear Brand, jeho cena okamžitě stoupla o 455 procent, uvedla stanice BBC. Výrobce Nestlé přitom sdělil, že nikdy netvrdil, že by jeho výrobek vytvářel protilátky, které lze získat jen po prodělání nemoci nebo při očkování.