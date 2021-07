V Nigérii osvobodili unesené vesničanky

„Oběti, které byly svými únosci zadržovány 42 dní, byly vysvobozeny, aniž by bylo zaplaceno jakékoli výkupné,” uvedla podle AFP policie v hlášení bez dalších podrobností ohledně průběhu propuštění. Během únosu byli zabiti čtyři lidé, doplnil server BBC News.

Severozápad Nigérie se již několik let potýká s nájezdy kriminálních skupin, které útočí na vesničany a unáší je, kradou jim dobytek a zapalují jejich domovy. Při každém vysvobození úřady popírají, že by únoscům zaplatily výkupné, odborníci na bezpečnost o věrohodnosti těchto tvrzení ale pochybují. Zároveň mají obavy, že by vyplácení peněz kriminálním skupinám mohlo vést k ještě většímu nárůstu únosů. V oblasti se také střetávají kočovní pastevci s usedlými zemědělci.