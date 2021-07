V Japonsku dál stoupají počty nakažených, covid sužuje i sportovce na olympiádě

V Tokiu zaznamenali podle středečních čísel za úterý 3177 nových případů nákazy covidem-19, už druhý den za sebou tak byl překonán nejvyšší počet nákaz v metropoli. V Japonsku také poprvé padla hranice 9500 nových případů. Do celonárodních čísel se nezapočítávají nákazy odhalené na hrách.

„Největší krizí je, že společnost necítí pocit rizika,“ řekl parlamentnímu výboru hlavní zdravotní poradce Šigeru Omi, který doufá, že se to nyní změní, „počet (v Tokiu) překonal (poprvé) 3000 a to by mohlo působit jako výstraha.“ Dodal, že pokud se situace nezmění, bude chtít po vládě, aby dala lidem jasnější vzkaz.