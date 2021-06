V Afghánistánu hrozí občanská válka, varoval velitel amerických sil

„Bezpečnostní situace není právě teď dobrá,“ řekl Miller na tiskové konferenci a dodal: „Občanská válka se rozhodně může objevit, pokud bude vývoj pokračovat stejným směrem jako právě teď. To by mělo znepokojovat svět.“

Miller vystoupil na tiskové konferenci deset dnů poté, co zvláštní vyslankyně OSN pro Afghánistán Deborah Lyonsová varovala při vystoupení před Radou bezpečnosti před „hroznými scénáři“. Upozornila, že pokud by se konflikt v zemi rozšiřoval, „znamenalo by to vzrůst hrozby pro mnohé další země, blízké i daleké“.