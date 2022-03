USA se snaží rozbít spojenectví Venezuely s Moskvou. Ve hře jsou sankce na ropu

Maduro je dlouholetým spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina. Ale ruský vpád na Ukrajinu přiměl Spojené státy přehodnotit vztahy s Putinovými spojenci v Latinské Americe, poznamenal list The New York Times (NYT). Předmětem jednání americké delegace by podle něj mohlo být zmírnění sankcí na vývoz venezuelské ropy, představující hlavní zdroj příjmů Caracasu.