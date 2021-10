USA při čínském útoku přijdou Tchaj-wanu na pomoc, potvrdil Biden

„Ano, máme závazek to udělat,“ odpověděl Biden stanici CNN opakovaně na dva dotazy, zda by Spojené státy bránily Tchaj-wan. Totéž americký prezident řekl už v srpnu stanici ABC, kdy dal najevo, že navzdory stažení z Afghánistánu budou USA bránit své klíčové spojence včetně Tchaj-wanu. Tehdy uvedl, že USA mají „svatou povinnost“ bránit Kanadu a své evropské spojence v NATO a „stejné je to v případě Japonska, Jižní Koreje a Tchaj-wanu.“